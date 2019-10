IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: Schauspielerin und Autorin Elisabeth Röhm als globale Botschafterin für RYU tätig

Vancouver (British Columbia), 2. Oktober 2019. RYU Apparel Inc. (TSX Venture: RYU.V, OTCQB: RYPPF), ein Hersteller von urbaner Sportbekleidung, freut sich, die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin, Autorin und Aktivistin Elisabeth Röhm bekannt zu geben.

Elisabeth Röhm, die in erster Linie für ihre Rolle als Serena Southerlyn in der Originalserie Law & Order bekannt ist, hat ihr Leben dem Aufbau einer beachtlichen Karriere als Schauspielerin, Autorin und Person des öffentlichen Lebens gewidmet. Abgesehen von über 80 Rolleneinträgen auf IMDB hat sie die große Kinoleinwand auch mit Schauspielern wie Jennifer Lawrence und Bradley Cooper in den beiden Filmen American Hustle und Joy - Alles außer gewöhnlich von David O. Russels bereichert. Darüber hinaus wird sie bald in der Filmbiografie Bombshell über Roger Ailes von Jay Roach zu sehen sein, in der sie die Fox News-Moderatorin Martha McCallum darstellt, aber auch in The Starling von Ted Melfi an der Seite von Melissa McCarthy. Röhm ist auch eine erfahrene TV-Darstellerin, die namhafte Rollen in Shows wie The WB-Serien, Angel, Stalker auf CBS und The Last Ship auf TNT gespielt hat.

Neben ihrer Schauspielkarriere ist Elisabeth Röhm auch ausgebildete Notfallsanitäterin, die sich der Wichtigkeit der Herz-Lungen-Reanimation bewusst ist. Sie fungiert seit vielen Jahren als globale Botschafterin sowohl für das American Red Cross als auch für die American Heart Association. Röhm hat auch die Entscheidungen, die sie hinsichtlich ihres Weges zur Mutterschaft getroffen hat, in ihrem Buch Baby Steps sowie die täglichen Erziehungsprobleme in einem Blog für People.com veröffentlicht.

Frau Röhm hat unsere Marke durch einen unserer Läden kennengelernt und war tief berührt vom Namen des Unternehmens, wofür es steht sowie vom Zweck, der hinter all unseren Handlungen und Initiativen steht. Sie ist gleichzeitig das perfekte Beispiel dafür, wie wir Menschen beeinflussen können und wie Menschen die Marke durch eine direkte Interaktion mit uns beeinflussen können, um die Botschaft einem breiteren Publikum zu vermitteln, sagte Marcello Leone, CEO von RYU. Durch die Aufnahme von Frau Röhm in unser Unternehmen werden wir in der Lage sein, eine noch stärkere Stimme in unseren Gemeinden zu haben und eine noch größere Anzahl von Menschen für unseren Zweck zu gewinnen.

Respekt steht im Mittelpunkt von allem. Wie wir uns selbst, unseren Körper, unsere Ziele, unsere Umwelt und einander respektieren. Wir sind keine Mieter, sondern Investoren, und wir müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen, sagte Elisabeth Röhm. RYU lädt Sie ein, sich für unsere Bewegung des Respekts für Körper und Seele einzusetzen. Durch den Zusammenschluss ihrer Universen freuen sich RYU und Elisabeth Röhm darauf, der Welt zu zeigen, was es bedeutet zu respektieren, indem Unterschiede, Leistung und das Individuum gewürdigt werden.

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://ryu.com

www.ryu.com

