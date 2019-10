FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im September auf den tiefsten Wert seit Juni 2013 gesunken und signalisiert annähernde Stagnation beim Wirtschaftswachstum. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 50,1 (August: 51,9) Punkte. Das Ergebnis der ersten Veröffentlichung wurde damit um 0,3 Punkte unterschritten.

Besonders schwache Zahlen lieferte erneut der Industriesektor, wo die Produktion laut IHS Markit so stark zurückgefahren wurde wie zuletzt vor knapp sieben Jahren. Für den Industrie-PMI hatte IHS Markit vor zwei Tagen 45,7 (August: 47,0) Punkte gemeldet. Das war der niedrigste Wert seit Oktober 2012.

Der Servicesektor vermeldete hingegen weiter Wachstum, allerdings mit der niedrigsten Rate seit Jahresbeginn. Der Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes ging auf 51,6 (53,5) Punkte zurück.

"Auf Länderebene vermeldete Deutschland im September erstmals seit April 2013 wieder rückläufiges Wachstum und war damit das einzige der von der Umfrage erfassten Länder, in dem die Wirtschaft schrumpfte", heißt es in der Veröffentlichung weiter. "Doch auch in den übrigen Ländern blieb die Entwicklung schwach."

Während der aggregierte PMI in Deutschland im vergangenen Monat auf 48,5 Punkte sank, lag er in Frankreich bei 50,8 Punkten, in Italien bei 50,6 und in Spanien bei 51,7.

"Das zunehmende Risiko einer Rezession in Verbindung mit weiter nachlassender Inflation dürfte den Druck auf die EZB weiter verstärken, in den nächsten Monaten zusätzliche Wachstumsanreize zu setzen", kommentiert IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Deutschland hat es am schlimmsten erwischt, doch auch Frankreich und Italien vermeldeten annähernden Stillstand, und in Spanien ist die Wirtschaft mit der zweitniedrigsten Rate seit rund sechs Jahren gewachsen."

October 03, 2019

