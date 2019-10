Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach der Ankündigung von US-Strafzöllen für Spirituosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Die von den USA erhobenen Zölle seien etwas niedriger als erwartet, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem seien bestimmte Produkte wie Cognac, Champagner oder verblendete Whiskeys nicht eingeschlossen. Positiv sei dies vor allem für Remy Cointreau und Pernod Ricard./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 02:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 02:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-10-03/11:36

ISIN: GB0002374006