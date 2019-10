Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 8100 auf 7600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wood passte seine Schätzungen für die europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterwerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die aktuelle Markt und Währungslage an und verschob zugleich den Bewertungshorizont in die Zukunft. Reckitt Benckiser steht an der Spitze seines Branchenrankings./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 22:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

