München (ots) - 4,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 15,1 %) verfolgten gestern Abend am FilmMittwoch im Ersten den Agententhriller "Wendezeit" (rbb/ARD Degeto).Petra Schmidt-Schaller verkörperte unter der Regie von Sven Bohse die Doppelagentin Saskia Starke, die von der Stasi unter Führung von Markus Wolf bei der CIA eingeschleust wird. Doch dann fällt die Mauer und ihre Scheinexistenz droht aufzufliegen. Für Saskia beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ... In weiteren Rollen spielten Harald Schrott, Ulrich Thomsen, Artjom Gilz, Carsten Hayes, Alexander Beyer, Nina Rausch, Mike Davies, Robert Hunger-Bühler, Marc Hosemann und André Hennicke.



In der anschließenden Gesprächsrunde bei "Maischberger" diskutierte Sandra Maischberger mit ihren Gästen das Thema "Spione im Kalten Krieg - Gefährliches Doppelleben". Die Sendung sahen 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem Marktanteil von 9,0 % entspricht.



Die meistgesehene Sendung gestern war die "Tagesschau" um 20:00 Uhr, die allein im Ersten 5,04 Millionen Zuschauer erreichte (Marktanteil von 18,7 %).



