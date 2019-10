Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag etwas von dem jüngsten Kursrutsch wegen Konjunkturängsten erholt.Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag etwas von dem jüngsten Kursrutsch wegen Konjunkturängsten erholt. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,35 Prozent auf 3425,20 Punkte. Nach der US-Ankündigung von Strafzöllen gegen bestimmte europäische Produkte half es der Stimmung, dass sich am Markt die Meinung durchsetzte, der Umfang der Belastungen durch die Zölle werde...

Den vollständigen Artikel lesen ...