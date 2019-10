Brüssel will trotz einer skeptischen ersten Bewertung über das Konzept verhandeln, um einen Chaos-Brexit abzuwenden.Manchester / Brüssel / Dublin - Die neuen Brexit-Pläne von Boris Johnson sind in Brüssel und Dublin auf vorsichtige bis skeptische Reaktionen gestossen. Irlands Regierungschef Leo Varadkar habe den britischen Premierminister in einem Telefonat am Mittwochabend darauf hingewiesen, dass die Vorschläge noch kein vollwertiger Ersatz für den Backstop seien, teilte Dublin mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...