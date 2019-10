Nach Diesel und Inlandsflug rückt nun die Heizung in den Fokus beim Klimaschutz. Alte Ölheizungen sind ineffizient. Über die besten Alternativen streiten sich die Experten - allerdings gibt es Favoriten.

Bevor Rainer Lang die zentnerschwere Metalltür öffnet, wirft er noch schnell einen prüfenden Blick durch das kleine Isolierglasfenster. In der Klimakammer erwarten ihn heute Bedingungen wie in der Antarktis: Minus 30 Grad, der Boden ist mit Eis bedeckt, und eine Windmaschine peitscht unbarmherzig harten Kunstschnee aus zwei Kanonen gegen einen zwei mal zwei Meter großen Blechkasten.

Darin steckt die jüngste Entwicklung des Remscheider Heizungsbauers Vaillant, eine Wärmepumpe der neuesten Generation. Schon in acht Wochen soll sie auf den Markt, "dann muss die Heizung auch unter Extrembedingungen funktionieren", sagt Lang, der oberste Entwicklungsingenieur des Traditionskonzerns. Bisher tut sie das: Tapfer surrt der Ventilator der Anlage im eisigen Testraum.

Bei der Gebäudedämmung vorn

Der Markt für Wärmepumpen boomt. Pro Jahr wächst der Umsatz mit den Stromheizungen weltweit um etwa 20 Prozent. Künftig wird er wohl noch schneller wachsen. Das liegt auch am Klimaschutzpaket, das die Bundesregierung am 20. September nach zähen Verhandlungen beschlossen hat.

Das 20 Seiten lange Eckpunktepapier ist noch in etlichen Punkten sehr unklar. Sicher ist aber, dass in Zukunft alle Sektoren einen Beitrag leisten sollen, um den Ausstoß klimaschädlicher Abgase zu reduzieren und die Erderwärmung einzudämmen. Neben der Industrie und dem Verkehr, wo etwa Fliegen teurer und Bahnfahren billiger werden soll, auch die Wohngebäude.

Deutschland gehört zwar im internationalen Vergleich bereits zu den Pionieren der Gebäudedämmung, doch in den Heizungen steckt noch viel Potenzial, um Energie und damit klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) einzusparen. Deutschland verursacht derzeit pro Jahr rund 902 Millionen Tonnen CO2, 15 Prozent der direkten CO2-Emissionen stammen aus privaten Heizungen. Nach Energiewirtschaft und Verkehr ist das der drittgrößte Batzen. "Nach dem Strommix ist die Gebäudetechnik der Hebel, mit dem man am schnellsten Wirkung erzielt", sagt Volker Quaschning, Professor für Energiewirtschaft an der HTW Berlin.

Die Vertreter der Heizungsindustrie widersprechen dem gar nicht. Jedem "denkenden Menschen" sei klar, dass das bisherige Tempo beim Klimaschutz nicht ausreiche, sagt Norbert Schiedeck, Chef von Vaillant. "Aber wir besitzen bereits alle nötigen Technologien, um die Klimaziele 2030 und 2050 im Gebäudesektor zu erreichen."

Nur müssten die auch eingesetzt werden. Derzeit heizt Deutschland überwiegend fossil. Von den 20,7 Millionen Zentralheizungen verbrennen 13,4 Millionen Gas und 5,5 Millionen Öl. Und 57 Prozent aller Heizungen sind nach einer Erhebung des Schornsteinfegerhandwerks ineffizient, entsprechen also, unabhängig vom Brennstoff, nicht dem Stand der Technik. Deutschland hat sich im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet, bis 2030 mindestens 55 Prozent der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 einzusparen. 2050 sollen Wirtschaft und der private Verbrauch CO2-neutral sein.

Ambitionierte Ziele, die kaum erreicht werden, wenn die Deutschen nicht etwas ändern. Auch an ihren Heizungen. Deren CO2-Emissionen müssen runter - und zwar schnell: von heute 120 Millionen Tonnen pro Jahr auf 72 Millionen bis 2030 und auf nahe null von 2050 an.

Wie dies gelingen soll, dazu sagt die Bundesregierung in ihrem Eckpunktepapier noch nicht viel Konkretes. Alte Heizungen auszutauschen ist eine der wirksamsten Maßnahmen für den Klimaschutz: Die Technologie ist vorhanden, der Aufwand überschaubar, das Ergebnis unmittelbar. Und so hat sich die Bundesregierung immerhin auf eine Maßnahme verständigt: Ölheizungen sollen bald aus deutschen Haushalten verschwinden. Von 2026 an sollen nicht nur im Neubau, sondern auch beim Austausch alter Kessel im Wohnungsbestand keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Zudem soll es eine Austauschprämie von 40 Prozent der Kosten geben, wenn eine Ölheizung durch "eine energieeffizientere Heizung" ausgetauscht wird, so steht es im Eckpunktepapier. Bis zu 20 Prozent ...

