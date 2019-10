Unterföhring (ots) - Live-Showdown um die besten Stimmen Deutschlands: Wer holt sich den Sieg bei "The Voice of Germany" im großen Finale am Sonntag, 10. November 2019, um 20:15 Uhr live in SAT.1? Schnappt sich Sido beim ersten Antritt direkt den Titel? Wird Mark Forster in seiner dritten TVOG-Staffel endlich gewinnen? Ist Alice Merton der erste weibliche Coach, der sein Talent zum Sieg führt? Schlägt TeamRea nach 2012 zum zweiten Mal zu? Oder stimmt das Publikum für Nico Santos' Online-Talent? Eine Woche vorher, am 3. November 2019, um 20:15 Uhr zeigt SAT.1 das Halbfinale - ebenfalls live. Der Kartenvorverkauf dafür startet ab sofort auf www.tvtickets.de. Der Vorverkauf für die begehrten Finaltickets beginnt am Sonntag, 13. Oktober 2019, um 12:00 Uhr.



Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joyn abrufbar. "The Voice of Germany" donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.



Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.



Noch mehr TVOG:



Die besten Talente gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour. Zusätzlich gibt es während der Show alle Hintergrundinformationen zu TVOG im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.



Alle Highlight-Videos zu "The Voice of Germany" stehen Ihnen kostenfrei auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden: https://exchange.glomex.com/register.



