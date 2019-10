Taboola und Outbrain fusionieren. Dabei soll Taboola 250 Millionen US-Dollar an die Anteilseigner von Outbrain zahlen und 70 Prozent am gemeinsamen Unternehmen halten. Neuer Chef wird demnach Taboola-CEO Adam Singolda. Seit Jahren kursieren Gerüchte um eine Fusion zwischen Taboola und Outbrain. Dabei soll letzten Endes stets die Frage, welches Unternehmen im neu geschaffenen Merger das Sagen haben soll, zum Scheitern des Vorhabens geführt haben. Taboola dominiert das neu entstehende Unternehmen Nun will das israelische Tech-Magazin CTech, hinter dem die Wirtschaftszeitung Calcalist steht, aus Insider-Kreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...