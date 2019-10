Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Feiertagsprogramm von Dow Jones Newswires.

Washington verhängt im Airbus-Streit Strafzölle auf EU-Güter

Der Streit zwischen der EU und den USA um Staatshilfen für die Flugzeugindustrie hat sich durch die Verhängung von Strafzöllen durch Washington massiv verschärft. Die US-Regierung kündigte am Mittwoch Strafzölle von 10 Prozent auf importierte Flugzeuge aus der EU an. Auf eine Reihe anderer EU-Waren insbesondere aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien würden ab dem 18. Oktober Importaufschläge von 25 Prozent erhoben. Von den Strafzöllen sollen Waren in einem Umfang von 7,5 Milliarden Dollar betroffen sein, wie es aus Washington hieß.

Deutsche Wirtschaft besorgt wegen US-Strafzöllen

Die deutsche Wirtschaft hat sich besorgt über die ankündigten US-Strafzölle auf europäische Produkte geäußert. "Es ist enttäuschend, dass die USA den Streit um Boeing und Airbus zur handelspolitischen Eskalation nutzen, anstatt zu verhandeln", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Industrie (BDI), Joachim Lang. Dem Grundsatz nach seien die US-Zölle auf Grundlage des WTO-Verfahrens zwar juristisch legitim. "Zugleich sind sie aber für die Wirtschaft und die politischen Beziehungen überaus schädlich."

Steuerschätzer erwarten weniger Einnahmen als bisher prognostiziert

Die nächste Steuerschätzung Ende Oktober wird nach Einschätzung von Steuerschätzern für das kommende Jahr um mehrere Milliarden Euro geringer ausfallen als die letzte Prognose vom Mai. "Im Vergleich zum Mai hat sich die konjunkturelle Lage merklich eingetrübt", sagte Steuerschätzer Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) der Rheinischen Post. Das werde sich natürlich auch auf die Steuerschätzung Ende Oktober auswirken.

Euroraum-PMI sinkt stärker als erwartet

Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im September auf den tiefsten Wert seit Juni 2013 gesunken und signalisiert annähernde Stagnation beim Wirtschaftswachstum. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 50,1 (August: 51,9) Punkte. Das Ergebnis der ersten Veröffentlichung wurde damit um 0,3 Punkte unterschritten.

Markit: Deutsche Dienstleister verlieren im September an Schwung

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im September gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 51,4 von 54,8 Punkten, wie aus den endgültigen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 52,5 vorhergesagt. Vorläufig war für September ein Wert von 52,5 ermittelt worden.

Fed/Evans ist besorgt um Inflationsausblick und offen für Zinssenkung

Der Präsident der Chicago Fed, Charles Evans, hat sich in einem Interview besorgt über den Inflationsausblick geäußert. Er sei offen bezüglich der Frage, ob weitere Zinssenkungen notwendig seien, sagte Evans dem Fernsehsender Bloomberg.

Budweiser-IPO: AB InBev übt Greenshoe-Option vollständig aus

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev hat bei dem Börsengang seiner Asien-Tochter Budweiser APAC die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Der Bruttoerlös von 750 Millionen US-Dollar werde zur Rückzahlung von Schulden verwendet, teilte AB Inbev mit.

Julius Baer vereinfacht ab 2020 Organisationsstruktur

Die Schweizer Privatbank Julius Bär vereinfacht die Organisationsstruktur, um den Kundenfokus zu erhöhen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Im Zuge dessen werden die Geschäftsleitungen der Julius Bär Gruppe AG und der Bank Julius Bär & Co. AG angepasst: ab dem 1. Januar 2020 werden sie sich aus denselben Personen zusammensetzen, wie das Unternehmen mitteilte. Die beiden Gremien werden zudem verkleinert und nur noch neun statt 15 Mitglieder haben.

EuGH: Facebook kann zur weltweiten Löschung von Hassposts verpflichtet werden

Facebook kann dazu verpflichtet werden, weltweit und umfassend nach Hasspostings zu suchen und sie zu löschen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am Donnerstag, dass das Onlinenetzwerk bei beleidigenden und rechtswidrigen Kommentaren nicht nur dazu gezwungen werden kann, weltweit nach sämtlichen "wortgleichen" Äußerungen zu suchen, sondern auch nach "sinngleichen". Hintergrund ist die Klage der früheren österreichischen Grünen-Chefin Eva Glawischnig gegen Kommentare auf einer Facebook-Seite.

Easyjet-Chef fordert neues Steuersystem für die Flugbranche

Easyjet-Chef Johan Lundgren fordert einen Umbau des Steuersystems für die Flugbranche. "Die Abgaben müssen, anders als heute, umweltschädliches Verhalten stärker belasten als umweltfreundliches", sagte Lundgren der Wirtschaftswoche. "Ein Ansatz wäre eine Abgabe nicht auf Tickets pro Person, sondern auf den Kerosinverbrauch und Flugzeugbewegungen. Dann gibt es weniger Flüge, aber auf denen verkehren dann größere, gut ausgelastete Maschinen", sagte der Chef von Europas zweitgrößtem Billigflieger nach Ryanair.

Imperial-Brands-CEO plant Rücktritt

Der britische Tabakkonzern Imperial Brands muss sich einen neuen CEO suchen. Konzernchefin Alison Cooper habe mit dem Board vereinbart, dass sie zurücktreten werde, sobald ein passender Nachfolger gefunden sei, teilte Imperial Brands plc mit.

H&M übertrifft mit Gewinnwachstum im 3. Quartal die Erwartungen

Der Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (H&M) hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Dank einer starken Nachfrage nach seinen Sommerkollektionen musste der Konzern die Preise für seine Mode seltener herabsetzen und konnte die höheren Kosten seiner Restrukturierung ausgleichen.

Pepsico-Gewinn geht wegen höherer Kosten zurück

Der Snack- und Getränkekonzern Pepsico hat im dritten Geschäftsquartal trotz gestiegener Einnahmen weniger verdient. Belastet von höheren Kosten ging der Nettogewinn auf 2,1 Milliarden US-Dollar von 2,5 Milliarden zurück. Je Aktie verdiente Pepsico mit 1,49 Dollar deutlich weniger als mit 1,75 Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten von PepsiCo stiegen um mehr als 8 Prozent.

Ingenieur: Boeing gab Kostenkontrolle Vorrang vor Sicherheit

Ein an der Entwicklung der 737 MAX beteiligter Ingenieur des Flugzeugbauers Boeing hat dem Konzern vorgeworfen, auf Kosten der Sicherheit einen zu starken Fokus auf die Kosten- und Zeitplankontrolle gelegt zu haben. Die Vorwürfe sind Gegenstand der Ermittlungen von US-Behörden nach zwei Abstürzen von Maschinen dieses Flugzeugtyps, bei denen hunderte Menschen ums Leben kamen.

US-Regierung will DNA-Proben von allen festgenommenen illegalen Einwanderern

Die US-Regierung will DNA-Proben von allen festgenommenen illegalen Einwanderern nehmen. Das Heimatschutzministerium wolle die Informationen in einer nationalen Datenbank mit DNA-Profilen von Kriminellen speichern, sagten Regierungsvertreter. Damit sollten die Möglichkeiten von Einwanderungspolizei und Grenzschützern erweitert werden, Menschen bei einer illegalen Einreise in die USA zu identifizieren.

US-Justiz: Honduras' Präsident erhielt Millionen von Drogenbossen

Honduras' Präsident Juan Orlando Hernández soll Bestechungsgelder in Millionenhöhe von Drogenhändlern wie dem Mexikaner Joaquín "El Chapo" Guzmán erhalten haben. Das sagte US-Staatsanwalt Jason Richman am Mittwoch beim Beginn eines Drogenprozesses gegen Hernández' Bruder Juan Antonio in New York. Der Staatschef des zentralamerikanischen Landes wies die Vorwürfe umgehend als "lächerlich" zurück.

Nordkorea bestätigt Test von unter Wasser abgefeuerter Rakete

Nordkorea hat den Test eines neuen ballistischen Raketentyps bestätigt. Am Mittwoch sei ein "neuer Typ" einer unter Wasser abgeschossenen ballistischen Rakete erfolgreich getestet worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA. Das Geschoss vom Typ Pukguksong-3 sei vor der Wonsan-Küste "im vertikalen Modus" abgefeuert worden. Machthaber Kim Jong Un habe den am Test Beteiligten "warme Glückwünsche" ausgesprochen.

