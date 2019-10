Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Nutzfahrzeugbranche könnte das schlimmste hinter sich haben, was die Auftragsentwicklung in Nordamerika betrifft, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wachstums- und Margenrisiken stünden aber dennoch erst am Anfang. Seine positive Sicht auf Traton basiere jedoch auf der Widerstandskraft des Konzerns im Falle eines Abschwungs./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 15:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-10-03/13:44

ISIN: DE000TRAT0N7