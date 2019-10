Auf der Inntal- und der Brennerautobahn in Österreich gilt für Lastwagen im Transitverkehr von Anfang Januar bis Mitte März 2020 an Samstagen bereits ab 7.00 Uhr ein Fahrverbot. Damit solle die äußerst stark frequentierte Transitstrecke zwischen Deutschland und Italien an den üblicherweise starken Reisetagen entlastet werden, teilte Landeschef Günther Platter (ÖVP) am Donnerstag mit. Die Regelung gilt ab dem 4. Januar an insgesamt elf Samstagen bis einschließlich 14. März. Von dem Verbot ausgenommen sind Transporter mit einem Ziel in Tirol.

Die Maßnahme sei "ein weiterer Mosaikstein zu den 20 Lkw-Blockabfertigungstagen, die für das erste Halbjahr 2020 geplant sind", so Platter. Erfahrungen zeigten, dass der Lkw-Verkehr an Samstagen so um durchschnittlich 65 Prozent reduziert werde, sagte die Tiroler Landes-Vizechefin Ingrid Felipe (Grüne).

Im Kampf gegen Lärm, Stau und Gestank verschärft Tirol seit Jahren die Bedingungen für den Transitverkehr. Regionale Fahrverbote auf Ausweichstrecken galten im Sommer auch für Touristen. Für das Winterhalbjahr ist ein ähnlicher Schritt geplant./mrd/DP/jha

AXC0105 2019-10-03/15:20