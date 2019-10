Fachkonferenz, bei der die Auswirkungen von 5G auf die digitale Wirtschaft in Russland und der ganzen Gemeinschaft Unabhängiger Staaten aufgezeigt werden sollen

Die GSMA gab heute eine Reihe neuer hochkarätiger Referenten für ihre Konferenz Mobile 360 Eurasia 2019 bekannt, die vom 8. bis 9. Oktober 2019 im Lotte Hotel in Moskau stattfinden wird. Die Fachkonferenz wartet mit einer Auswahl herausragender Führungskräfte aus dem gesamten Mobilkommunikationssektor auf, die die Auswirkungen der mobilen Technologie in der Region erörtern und diskutieren werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird in diesem Jahr auf dem bevorstehenden Ausbau kommerzieller 5G-Netze liegen: In Russland wird es bis 2025 voraussichtlich 48 Millionen Anschlüsse geben.

"5G ist in fast allen Märkten der Welt in aller Munde; Russland und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten bilden da keine Ausnahme: Dort wird der Start der ersten kommerziellen Netze im kommenden Jahr erwartet", so Mats Granryd, Generaldirektor der GSMA. "Wir haben zu unserer zweiten Mobile 360-Konferenz in Russland herausragende Experten eingeladen und freuen uns auf interessante Erkenntnisse und lebhafte Diskussionen über die Herausforderungen und Möglichkeiten, die 5G-Netze mit sich bringen werden."

Die folgenden neuen Referenten bestätigten ihre Teilnahme an der Mobile 360 Eurasia:

Anna Serebryannikova, President der Association of Big Data

Oleg Aldoshin, Director for New Business von Beeline Kasachstan

Gianluca Baini, Managing Director für die Region EMEAR von Cisco

Alexander Shkilev, Vice President Business Development von Cognitive Technologies

Alexander Starostin, CEO von FirstData

James Robinson, Analyst bei GSMAi

Oleg Tumanov, CEO von ivi.ru

Evgeniy Levlev, Director of Financial Services von MegaFon und Leiter der MegaFon Bank

Ekaterina Zemskova, Director for Innovations and Operational Efficiency von MegaFon

Alexander Gorbunov, CSO von MTS

Valery Shorzhin, Vice President for Cloud Digital Solutions von MTS

Nicolas Zibell, CCO von OneWeb

Alexey Natekin, CEO von Data Souls; Gründer und "Benevolent Dictator" der Open Data Science Community

Anton Kozlov, Head of Innovations von Orange Business Services für die Region Russland-GUS

Nikita Pankratov, Business Development Director von Orange Business Services für die Region Russland-GUS

Alexey Sapunov, Senior Vice President des Bereichs Infrastruktur von Rostelecom

Alexander Chub, CEO von Russian Towers

Pavel Vlasov, Head of Acceleration für IT-Cluster der Skolkovo Foundation

Vladimir Valkovich, Stellvertretender Leiter des Zentralen Wissenschafts- und Forschungszentrums "Wireless Communications and the Internet of Things 5G" am Skolkovo Institute of Science and Technology

Anatolii Raikhert, CEO von SWiP

Arthur Akopyan, Partner bei UFG

Eugene Zelenyi, Director Strategic Partnerships and Fintech von Visa

Veranstaltungsprogramm der Mobile 360 Eurasia

Die Mobile 360 Eurasia wird eine große Bandbreite verschiedener Themen aus dem Mobilkommunikationsbereich abdecken und auch Erkenntnisse von Netzbetreibern liefern, die 5G bereits eingeführt haben. Dazu zählen auch Veranstaltungen über Bedrohungen hinsichtlich Cybersicherheit und Identität im 5G-Zeitalter und die zunehmenden Aufgaben der Netzbetreiber in den Bereichen E-Commerce, Finanztechnologie und Entertainment. Die wichtige Fachkonferenz umfasst auch Veranstaltungen und Vorträge zu künstlicher Intelligenz, Blockchain, Finanztechnologie, Smart Cities und Smart Mobility.

Sponsoren der Mobile 360 Eurasia

Zur Unterstützung der Konferenz konnten auch neue Sponsoren gewonnen werden. Dazu zählen OneWeb (Industry Sponsor) und Russian Towers (Industry Sponsor). Bereits zuvor haben die folgenden Sponsoren zugesagt: MTS (Host Sponsor), Visa (Headline Sponsor), Huawei (Lead Industry Sponsor) und Megafon (Mobile Partner). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.mobile360series.com/eurasia/partners/sponsors-exhibitors/

Anmeldung zur Mobile 360 Eurasia ab sofort möglich

Die Anmeldung zur Mobile 360 Eurasia ist ab sofort möglich. Personen, die an einer Teilnahme interessiert sind, besuchen bitte https://www.mobile360series.com/eurasia/attend/attendee-registration/. Weitere Informationen über die Mobile 360 Eurasia, auch über die Möglichkeiten für Sponsoring-Aktivitäten, finden Sie unter: https://www.mobile360series.com/eurasia/. Die jüngsten Entwicklungen und Meldungen zur Mobile 360 Eurasia (MOBILE360) finden Sie auf Twitter @GSMAEVENTS, Facebook www.facebook.com/Mobile360Series und LinkedIn www.linkedin.com/company/gsma-mobile-360-series. Folgen Sie @GSMA, um sich über weitere Nachrichten und Aktivitäten der GSMA zu informieren.

