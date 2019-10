Basel (ots) - Wir wollen kein Jagdgesetz, das Tierquälereien erlaubt und Tierarten ausrotten will.



Der Schweizer Tierschutz STS lädt ein zum



Tierschutz-Mediengespräch «Jagdsaison»

mit Heinz Lienhard, Präsident Schweizer Tierschutz STS, mit Lolita

Morena, Mitglied STS-Zentralvorstand und mit dem Filmemacher Thomas

Horat

am Montag, 7. Oktober 2019, 11:00 Uhr

im Au Premier am Hauptbahnhof Zürich Mit der Jagdgesetz-Revision, wie sie das Parlament beschlossen hat, ist ein Gesetz, das den «Schutz wildlebender Tiere» (Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel) in seinem Titel trägt, zu einem eigentlichen Abschussgesetz verkommen. Die Vorlage widerspricht jeglichem Tierschutzgedanken und bedeutet einen massiven Rückschritt im Tier- und Artenschutz. Der STS informiert über Tierschutz-Forderungen an ein zeitgemässes Jagdgesetz und über die Unterstützung des Referendums gegen die Vorlage.



In der Diskussion um das Jagdgesetz führt kein Weg am Wolf vorbei. Der STS hat den Schwyzer Filmemacher Thomas Horat eingeladen. Sein Dokumentarfilm «Die Rückkehr der Wölfe» kommt im November in die Schweizer Kinos. Am Mediengespräch gibt er Einblicke in das Leben von Wölfen und von Menschen, die mit Wölfen leben und zeigt einen Ausschnitt aus seinem Film.



Jägerlatein gibt es nicht am STS-Mediengespräch - vielmehr die Gelegenheit zu Kontakten, Interviews und Diskussionen.



Für das Tierschutz-Mediengespräch ist keine Anmeldung erforderlich.



Kontakt:



Medienstelle Schweizer Tierschutz STS

Telefon 079 357 32 04

media@tierschutz.com



Original-Content von: Schweizer Tierschutz STS, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100069468