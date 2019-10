Cartier Resources will seine Explorationsaktivitäten forcieren. Das Unternehmen kündigte an, knapp 3 Mio. Dollar hierfür aufzuwenden. Das Geld dürfte vorwiegend in die Weiterentwicklung des Chimo Mine-Projekts fließen.

Historische Goldmine mit Potenzial

Cartier Resources (0,18 CAD | 0,12 Euro; CA1467721082) entwickelt die historische Goldmine Chimo in Quebec. Einst wurden hier 379.012 Unzen Gold gefördert, bevor das Bergwerk Ende der 1990er aufgrund des niedrigen Goldpreises geschlossen wurde. Cartier ist hier bereits seit dem Jahr 2013 aktiv und hat seit Mitte 2017 genau 109 Diamant-Bohrlöcher (49.251 Meter) niedergebracht. Die Analysten von EBL Consultants schätzen, dass hier noch 750.000 bis 1 Mio. Unzen Gold liegen könnten (mehr hier). Aktuell arbeitet Cartier an einer Ressourcenschätzung, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Exploration wird ausgeweitet

Jetzt aber schon zieht das Management das Tempo an. ...

