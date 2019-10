Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit marginalen Gewinnen geschlossen. Nach zwei schwachen Tagen hat sich der SMI damit auf tieferem Niveau stabilisiert. Geprägt war die Stimmung weiterhin von Konjunktursorgen, was sich in einer gewissen Zurückhaltung der Investoren manifestierte. So wechselte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...