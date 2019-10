Die in London ansässige Marathon Asset Management hat bei Wienerberger aufgestockt und hält per 1. Oktober über eine Reihe von Fonds und Accounts (namentlich genannt werden Bank of New York Mellon, BNP Paribas, Brown Brothers Harriman, JP Morgan Chase, Northern Trust, Royal Bank of Canada und State Street Bank & Trust Company) nun 4,74 Prozent der Stimmrechte. In der Meldung davor waren es 3,99 Prozent.

