Smiths Falls, On und Toronto (ots/PRNewswire) - - Die Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" oder "Unternehmen") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ist erfreut, bekannt geben zu können, dass man eine Bartransaktion zum Erwerb eines Mehrheitsanteiles an der BioSteel Sports Nutrition Inc. ("BioSteel") abgeschlossen hat, eines führenden Produzenten von Produkten der Sporternährung. Die Transaktion versieht Canopy Growth mit einer signifikanten Plattform, um sich den Bereich der Sporternährung und -getränke zu erschließen. Sie bildet die Grundlage für die Übernahme von Cannabidiol (CBD) in künftigen Produktangeboten in globaler Übereinstimmung mit Bestimmungen für Produkte mit CBD zum Verkauf in den USA, die aus staatlich zulässigem industriellem Hanf stammen.



BioSteel wurde 2009 gegründet und konzentriert sich auf natürliche Zutaten, Produkttransparenz und Identifizierung der essenziellen Nährstoffe, die für körperliche Aktivität erforderlich sind. Damit hat die Marke sich den Ruf geschaffen, Anbieter von Getränkeprodukten für Hochleistungssportler zu sein. Produkte von BioSteel wurden von mehr als 70 % der Mannschaften in den vier wichtigsten Sportligen Nordamerikas erworben. Zu den Markenbotschaftern gehören: Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys; Connor McDavid von den Edmonton Oilers; WTA-Spieler Eugenie Bouchard; Andrew Wiggins von den Minnesota Timberwolves; Tyler Seguin von den Dallas Stars; Jalen Ramsey von den Jacksonville Jaguars; Wayne Gretzky, Mitglied der Ruhmeshalle der NHL; Gleyber Torres von den New York Yankees und LPGA-Golfer Brooke Henderson aus Smiths Falls. Speziell macht der Vertrag von Ezekiel Elliott mit BioSteel es möglich, den Star-Running-Back als führenden Werbeträger für CBD-Produkte einzusetzen, sobald die NFL dies gestattet. Bislang konnte dies noch kein aktiver Spieler tun.



Des Weiteren hat BioSteel nationale Organisationspartnerschaften mit USA Hockey, Canada Basketball, Athletics Canada und der Professional Hockey Players Association. Das Unternehmen verfügt in Kanada und den USA über mehr als 10.000 Vertriebspunkte und expandiert weiterhin auf beiden Märkten und nach Europa.



"BioSteel genießt den Ruf, der beste Anbieter seiner Klasse von natürlichen Produkten für die Sporternährung zu sein. Sämtliche Produkte des Unternehmens sind bestens positioniert, den wachsenden Trend vollständig natürlicher Produkte auf Pflanzenbasis zu nutzen, die nicht nur von Profisportlern bevorzugt werden, sondern auch von aktiven Konsumenten", kommentierte Mark Zekulin, der CEO von Canopy Growth. "Dieser Erwerb ermöglicht uns, den Bereich der Sporternährung mit einer starken und wachsenden Marke zu betreten. Wir bewegen uns weiterhin auf einen regulierten Markt von Nahrungs- und Getränkeprodukten zu, die Cannabis enthalten. Wir sehen die Übernahme von CBD in künftigen Angeboten von BioSteel als einen potenziell signifikanten und umwälzenden Wachstumstreiber für unsere Tätigkeit an."



"Die Nutzung und Akzeptanz von Produkten auf der Grundlage von CBD in der Welt des professionellen Sports hat sich geändert. Wir haben die negativen Effekte rezeptpflichtiger Schmerzmittel gesehen und Sportler halten Ausschau nach gesünderen Alternativen", sagte Michael Cammalleri, Mitbegründer und einer der CEOs von BioSteel Sports Nutrition. "Es ist unter NHL-Spielern praktisch täglich präsent und auch ich als regelmäßiger CBD-Nutzer kann die Entwicklung und führende Stellung von BioSteel in diesem Bereich nur rühmen."



"BioSteel ist stolz darauf, seit seinen Anfängen stets an vorderster Front der gesunden und natürlichen Sporternährung zu stehen. Der Beitritt zu Canopy Growth, dem weltweit führenden Unternehmen in Forschung, Entwicklung und Herstellung im Cannabis-Bereich, spiegelt die natürliche Entwicklung unserer Marke wieder und wird uns ermöglichen, unser Produktangebot und den globalen Vertrieb auszubauen", sagte John Celenza, Mitbegründer und einer der CEOs von BioSteel Sports Nutrition. "Auf dem Verbrauchermarkt und bei vielen unserer Athleten ist eine wachsende Kenntnis von Cannabis und CBD-Produkten zu verzeichnen. Diese Partnerschaft gewährleistet, dass wir im Bereich der Sporternährung weiterhin das Niveau heben."



Die heutige Ankündigung gibt die fortlaufende und vielfältige Strategie von Canopy Growth weiter, neue Märkte mit einer Plattform aus Produktion, Vertrieb und Marketing von CBD-Produkten zu betreten, die aus Hanf und Cannabis diverser Vertikalen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen stammen. Durch die Transaktion erhält Canopy Growth einen Anteil von 72 % an BioSteel, mit einer vereinbarten Option zu 100 % Besitz.



Paradigm Capital Inc. agierten als Finanzberater von BioSteel und McCarthy Tetrault LLP agierten als Rechtsberater von BioSteel in Verbindung mit der Transaktion.



BioSteel Datenblatt



- Die Anfänge von BioSteel reichen bis ins Jahr 2005 zurück, als die

erste, nicht kommerzielle Version von BioSteels Sports Hydration

Mix DrinkThePink geschaffen wurde.

- Zum inneren Leitungsteam von BioSteel gehören: John Celenza,

Mitbegründer und einer der CEOs und eine der Top-Führungskräfte

Kanadas im Bereich Sport und Ernährung; Andrew Nichols, Chief

Revenue Officer und früherer Geschäftsführer in Kanada für die

führende Schuhmarke Crocs sowie Michael Cammalleri, Mitbegründer

und einer der CEOs und früherer NHL-Spieler, der 16 Spielzeiten bei

den LA Kings, Calgary Flames, Montreal Canadiens, New Jersey Devils

und Edmonton Oilers spielte. Michael Cammalleri hat in der Firma

jetzt eine Vollzeittätigkeit übernommen und ist eine treibende

Kraft des Wachstums und der Zukunftspläne von BioSteel.

- Der entscheidende Erfolgsfaktor des Sports Hydration Mix

DrinkThePink von BioSteel ist der Fokus auf natürliche

Inhaltsstoffe und überlegene Leistung. Dieser Sports Hydration Mix

kommt ohne Zucker, Aufputschmittel, Gluten und künstliche

Farbstoffe/Aromen aus - im klaren Kontrast zur

Mainstream-Konkurrenz im Bereich der Sportgetränke.

- Die ursprüngliche, nicht kommerzielle Version dieses zentralen

Produktes wurde 2005 von Matt Nichol nach Ankündigung neuer

Bestimmungen für Drogentests in der NHL zusammengestellt. 2009

vermarktete BioSteel seinen Sports Hydration Mix DrinkThePink

käuflich an professionelle Sportmannschaften in Nordamerika und

erwarb sich den Ruf als Sportgetränk der Wahl für

Hochleistungssportler.

- Auch heute sind Produkte von BioSteel für professionelle Athleten

gemacht, neben einem wachsenden Stamm aktiver Konsumenten. Das

Produktangebot umfasst den ursprünglichen Sports Hydration Mix

DrinkThePink, Proteine auf Basis von Molke und Pflanzen, tägliche

essenzielle Nährstoffe (Sport-Grünpflanzen, Vitamine, Kollagen

etc.) Leistungs- Nahrungsergänzungen (Kreatin, BCAA etc.) sowie

Merchandise.

- BioSteel hat einen Kader einiger der besten Profiathleten

zusammengestellt und nutzt diese Beziehungen, um im Marketing

Bekanntheit zu erzielen und Verbraucher anzuziehen. Ein

entscheidender Aspekt der Marke BioSteel ist ihre Authentizität,

die durch die Tatsache bestärkt wird, dass alle Athleten aus dem

Team BioSteel tatsächlich Produkte von BioSteel verwenden.

TEAMBIOSTEEL hat insgesamt mehr als 10 Millionen Follower auf

Twitter, Instagram und Facebook. Einen Schluck auf künftiges Wachstum (mit BioSteel).



Informationen zur Canopy Growth Corporation



Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis-, Hanf- und Cannabisgerätunternehmen, das verschiedene Marken und ausgewählte Cannabissorten in Trocken-, Öl- und Softgelkapselformen sowie Medizingeräte über die Tochtergesellschaft Storz & Bickel GmbH & Co. KG anbietet. Von der Produkt- und Prozessinnovation bis zur Marktumsetzung wird Canopy Growth von der Leidenschaft für Führung und dem Engagement angetrieben, mit Schritten bei Produkten, Standorten und Ländern ein Cannabis-Unternehmen der Weltklasse aufzubauen.



Canopy Growth hat Niederlassungen in über einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten. Spectrum Therapeutics, die Medizinsparte von Canopy Growth, widmet sich der Ausbildung von medizinischen Fachkräften, der Durchführung substanzieller klinischer Forschung und der Information der Öffentlichkeit über Cannabis, und hat Millionen Dollar in modernste, vermarktbare Forschung und geistiges Eigentum investiert. Spectrum Therapeutics vertreibt eine Reihe von Vollspektrumprodukten, die es mithilfe des firmeneigenen farbcodierten Spectrum-Systems klassifiziert, sowie Dronabinol, mit einem einzelnen Cannabinoid-Wirkstoff, unter der Marke Bionorica Ethics.



Canopy Growth betreibt unter seinen preisgekrönten Bannern Tweed und Tokyo Smoke Einzelhandelsgeschäfte in ganz Kanada. Tweed ist eine weltweit geschätzte Cannabismarke, die sich durch ihre Konzentration auf Qualitätsprodukte und eine enge Beziehung zu den Kunden eine große und treue Anhängerschaft aufgebaut hat.



Von unseren historischen Börsengängen an der Toronto Stock Exchange und New York Stock Exchange bis hin zu unserer anhaltenden internationalen Expansion ist unser ganzes Handeln geprägt von Stolz auf die Steigerung des Shareholder Value durch Leadership. Dazu hat Canopy Growth Partnerschaften mit führenden Branchengrößen, wie den Cannabis-Ikonen Snoop Dogg und Seth Rogen, den bekannten Zuchtfirmen DNA Genetics und Green House Seeds und dem führenden Fortune-500-Alkoholanbieter Constellation Brands geschlossen, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt 11 lizenzierte Cannabisproduktionsstätten mit einer Produktionskapazität von über 483.000 Quadratmetern, darunter über 93.000 Quadratmeter GMP-zertifizierte Produktionsfläche. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.canopygrowth.com



Informationen zu BioSteel



BioSteel ist ein nordamerikanisches Unternehmen des Bereiches Sporternährung, dessen Grundsatz lautet, die sicherste, gesündeste und wirksamste verfügbare Reihe der Ernährungsprodukte zu liefern. Die Palette der Ernährungsprodukte von BioSteel reicht von einem Sportgetränk ohne Zucker und Koffein und ohne künstliche Geschmacksstoffe, Farbstoffe und Konservierungsstoffe bis zu einer Reihe von Proteinen und täglichen essenziellen Nährstoffen. Produkte von BioSteel sind derzeit in ganz Nordamerika verfügbar sowie weltweit bei ausgewählten Einzelhandelspartnern und online direkt für Konsumenten unter www.biosteel.com.



Hinweis bezüglich Prognosen



Diese Pressemitteilung enthält "Prognosen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie prognostische Informationen im Sinne geltender kanadischer Wertpapiergesetze. Prognosen und prognostische Informationen können oft, aber nicht in jedem Fall, anhand der Nutzung von Wörtern wie "planen", "erwarten" oder "erwarten nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "sieht vorher" oder "sieht nicht vorher" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Angaben, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder umgesetzt werden "könnten" oder "würden", identifiziert werden. Prognosen und prognostische Informationen bringen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren mit sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Resultate von Canopy Growth oder seinen Tochterfirmen wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Resultaten abweichen, die in den Prognosen und prognostischen Informationen in dieser Pressemitteilung explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Beispiele solcher Aussagen wären "führenden Werbeträger für CBD-Produkte einzusetzen, sobald die NFL dies gestattet" und "in laufender Expansion in die USA und Europa". Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, die Prognosen und prognostische Informationen mit sich bringen, könnten dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Gelegenheiten wesentlich von denen abweichen, die in solchen Prognosen und prognostischen Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Dazu gehören Bestimmungen bezüglich CBD und Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 27. Juni 2018 dargelegt werden, das bei der kanadischen Wertpapieraufsicht eingereicht wurde und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Zwar ist das Unternehmen der Überzeugung, dass die Annahmen und Faktoren, die beim Verfassen der Prognosen und prognostischen Informationen in dieser Pressemitteilung genutzt wurden, angemessen sind, man sollte sich aber nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, und es erfolgt keinerlei Zusicherung, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten. Die Prognosen und prognostischen Informationen in dieser Pressemitteilung erfolgen zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, solche Prognosen und prognostischen Informationen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder sonstiges wiederzugeben, wenn nicht von geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.



