Ankara, 3. Oktober (WNM/AFP) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) das Engagement des Landes für die Versorgung der syrischen Kriegsflüchtlinge gelobt. Die Leistung der Türkei werde "in die Welthistorie" eingehen, sagte Seehofer am Donnerstagabend in Ankara bei einer Pressekonferenz mit seinem türkischen Kollegen Süleyman Soylu. "Wir sind jedenfalls bereit, der Türkei, wo immer sie will, zu helfen." Seehofer dankte der Türkei für ihre "Solidarität", ohne die "das Migrationsproblem in unserer Region so nicht bewältigt worden" wäre. Die Migration sei eine der "ganz großen Fragen unserer Zeit", ...

