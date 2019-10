London, 3. Oktober (WNM) - Die britische Regierung hat eine Aufforderung des Environmental Audit Committee (EAC) zurückgewiesen, die Förderung für Projekte im Bereich fossiler Brennstoffe in Übersee zu beenden, obwohl die Investitionen in nur zwei Jahren fast um das 12fache angestiegen sind. Die Förderung durch die Regierung hat laut EAC die "schmutzigen" Investitionen der britischen Exportfinanzierung (UKEF) zwischen 2017/18 und 2018/19 verzehnfacht, wobei die Investitionen in Kohle-, Öl- und Gasprojekte von 205 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR angestiegen sind. 29 Milliarden, basierend auf in GBP ausgedrückten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...