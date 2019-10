Die Investoren in Tokio ließen sich nur anfangs von dem Optimismus ihrer US-Kollegen anstecken. Im Mittagshandel gab der Nikkei wieder nach.

Die Tokioter Börse hat am Freitag leichte Kursverluste verzeichnet. Anfängliche Gewinne nach den positiven Vorgaben von der Wall Street hielten nicht lange. "Im Laufe des Tages wird die Nervosität an den Märkten zunehmen", sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP Capital Investors in Sydney.

Viele Investoren ...

