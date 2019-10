Nach den unterbrochenen Tarifverhandlungen für die Gebäudereiniger hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt für die kommende Woche weitere bundesweite Warnstreiks angekündigt. Ziel der jeweils mehrstündigen Aktionen seien besonders sensible Bereiche der Infrastruktur sowie die Autoindustrie und ihre Zulieferer, erklärte IG-BAU-Vorstandsmitglied Ulrike Laux am Freitag in Frankfurt. Die Warnstreiks sollen sich demnach über mehrere Tage erstrecken.

Die Verhandlungen um einen neuen Rahmentarifvertrag für die Handwerksbranche mit rund 650 000 Beschäftigten waren in der Nacht zum Dienstag zunächst abgebrochen worden. Die Gewerkschaft wirft dem Bundesinnungsverband Tricksereien bei möglichen Zuschlägen für Überstunden oder besonders schwere Arbeiten vor.

An dem für die Arbeitgeber unverhandelbaren Knackpunkt Weihnachtsgeld zeigte sich Laux hingegen kompromissbereit und brachte Alternativen wie freie Tage oder einen "Respekt-Bonus" in die Diskussion. Die Arbeitgeber sollten sehr rasch an den Verhandlungstisch zurückkehren, erklärte Laux. Sie hätten es selbst in der Hand, weitere Warnstreiks zu vermeiden./ceb/DP/zb

