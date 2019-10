"Sächsische Zeitung" zu Kenia-Koalition in Sachsen:

"Geht der Blick auf das, was die künftige Landesregierung leisten muss, hat ein Kenia-Bündnis tatsächlich Perspektiven. Einigkeit besteht darin, dass ländliche Gegenden nicht weiter abgekoppelt werden dürfen, sei es bei Versorgung oder Infrastruktur. Nachgebessert hat die scheidende Regierung bei Polizei und Lehrern bereits. Nun geht es um eine Verstetigung. Beim Thema Braunkohle ist die Ausstiegsentscheidung in Berlin gefallen. Sachsens Kenia-Akteure sind sich zumindest darin einig, dass möglichst viele Milliarden als Kompensation in die Lausitz fließen sollen. Der detaillastige Fitzelkram kommt erst noch, und der fordert den künftigen Partnern viel Arbeit ab. Doch unüberwindbar sind die Gegensätze nicht. So fällt der CDU kein Zacken aus der Krone, wenn die Gemeinschaftsschule als Ergänzung der Bildungsstrukturen ins Gesetz kommt. Beim Polizeigesetz können die Parteien abwarten, was die Richter in Leipzig entscheiden. CDU-Chef Michael Kretschmer wollte die AfD als Partner nicht. Dass er gute Kontakte zu SPD und nun auch den Grünen hat, hilft ihm."/al/DP/he

