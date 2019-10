"Die Welt" zu gleichwertigen Lebensverhältnissen:

"Wo Regionen abgehängt sind, muss der Staat in die Infrastruktur investieren und für bessere Zuganbindungen sorgen, für Straßen wegen der dort unverzichtbaren Autos und für eine adäquate Versorgung mit Kliniken. Doch jenseits dieser Problemzonen gilt: Wer aufs Land zieht, wird akzeptieren, dass er oft weniger verdient - aber meist auch niedrigere Mieten und Lebenshaltungskosten hat. Wer in der Peripherie auf weniger Hektik als in der Großstadt hofft, wird selten enttäuscht - aber die Ruhe resultiert auch daraus, dass eben nicht alle 20 Minuten ein Bus vorbeifährt. Wir sollten darum weniger über gleichwertige Lebensverhältnisse diskutieren, sondern über die Gleichwertigkeit ganz verschiedener Lebensentwürfe."/al/DP/he

