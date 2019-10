Easyjet-Chef Johan Lundgren über die Folgen der Thomas-Cook-Pleite, den Greta-Thunberg-Effekt und das Berlin-Abenteuer.

Johan Lundgren ist seit Dezember 2017 Chef von Europas zweitgrößtem Billigflieger Easyjet. Der gebürtige Schwede begann nach einem Wirtschaftsdiplom beim Veranstalter Fritidsresor, wo er nach der Übernahme durch die TUI bis zum Vizechef des deutschen Reisekonzerns aufstieg. Der studierte Konzertposaunist lebt in London und auf Mallorca, wo er ein Tonstudio besitzt

WirtschaftsWoche: Herr Lundgren, gerade ging der Reiseveranstalter Thomas Cook insolvent. Was war Ihr Gefühl? Johan Lundgren: Ganz klar: Trauer.

Nicht auch Erleichterung, weil Ihnen Thomas-Cook-Fluglinien weniger Konkurrenz machen?Nein. Dazu habe ich selbst zu lange für einen Veranstalter gearbeitet. Ich habe viele Freunde bei Thomas Cook, und bei den rund 21.000 Mitarbeitern werden nun Lebenspläne auf den Kopf gestellt. Außerdem betrifft die Insolvenz Kunden und Lieferanten. Darum war es ein trauriger Tag.

Verändert das Aus von Thomas Cook die Branche?Die Kunden werden sich genauer anschauen, wo sie buchen. Starke Marken und gesunde Unternehmen wie Easyjet werden profitieren. Denn Thomas Cook zeigt auch, warum Unternehmen eine starke Bilanz brauchen, gerade in unsicheren Zeiten wie derzeit.

Die Air-Berlin-Insolvenz hat die Branche kaum verändert, weil am Ende die Überkapazitäten der Flugbranche geblieben sind. Wird das jetzt anders? Noch hat kein Unternehmen die Kapazität angepasst. Aber fast alle wollen 2020 weniger stark wachsen.

Gilt das auch für Easyjet?Ja. Wir wachsen derzeit nur am unteren Ende unseres langfristigen Korridors von drei bis acht Prozent - und zwar in dem Maße, wie wir das Angebot auch zu vernünftigen Preisen absetzen können.Sehen Sie denn nach der Insolvenz von Thomas Cook keine Lücken, die Sie füllen möchten?Wir schauen uns das an, haben aber noch nichts entschieden. Für uns ist Wachstum kein Selbstzweck. Es muss unsere Stellung an den vorhandenen Flughäfen stärken und darf keine neuen Probleme im Rest unseres Flugnetzes aufreißen. Außerdem muss Wachstum für unsere Aktionäre profitabel sein.

In Berlin ist Ihnen das nicht gelungen. Die Übernahme von Teilen der Air Berlin kostet Sie mehr als die angekündigten 200 Millionen Euro und dauert länger als geplant. Bereuen Sie den Schritt?Auf keinen Fall. Unsere Zahlen sind deutlich besser als vor einem Jahr. Es war zwar schwer. Aber unterm Strich verlief die Entwicklung nicht schwieriger als der Aufbau eines großen Standorts wie Amsterdam. Wir sind stolz, in Berlin, der zweitgrößten Stadt der EU, Marktführer zu sein.

"Verlässt Großbritannien die EU, sind wir vorbereitet"

Was bringt Ihnen mehr Ungewissheit: der Brexit oder der Umzug zum Berliner Flughafen BER?Verlässt Großbritannien die EU, sind wir vorbereitet. Wir haben ...

