Bei multilateralen Lösungen gewinnen alle Beteiligten - das ist vor allem bei Problemfeldern wie dem Klimawandel und dem Außenhandel wichtig. Doch das können nicht alle einsehen.

Bundesaußenminister Heiko Maas initiierte und gründete am Rande der diesjährigen Vollversammlung der Vereinten Nationen (UNO) die sogenannten Allianz für Multilateralismus, der sich 60 Nationen, darunter die Vereinigten Staaten von Amerika, anschlossen. Dies kann man als Erfolg verbuchen. Denn gerade aus den USA kommen seit dem Amtsantritt von Präsident Trump eher nationalistische Töne. Trump selber sieht einen Widerspruch von Patriotismus und Multilateralismus.

Warum liegt der Präsident (auch) hier falsch? Um diese Frage zu beantworten, sollte man sich erst einmal klar machen, was Multilateralismus bedeutet. Es geht darum, wichtige grenzüberschreitende, bisweilen sogar globale Probleme gemeinsam - also in einem alle Beteiligten umspannenden Verbund - anzugehen und einer Lösung zuzuführen. Dabei wird eine Situation angestrebt, bei der alle Beteiligten etwas gewinnen können.

Es ist nämlich ein Fehlschluss zu glauben, dass bei multilateralen Lösungen automatisch Gewinner und Verlierer entstehen. Diese Vorstellung scheint aber besonders den US-Präsidenten zu treiben. Aufbauend auf seinen Erfahrungen als Käufer von Vorleistungen und Verkäufer von Endprodukten, bei denen in der letzten Phase tatsächlich eine Preisänderung für einen der Beteiligten einen Gewinn und den anderen einen Verlust darstellt, scheint er zu glauben, dass jeder Austausch ein Nullsummenspiel ist. Wäre es so, hätte schon in der Vergangenheit niemand mit ihm (oder anderen Partnern) Geschäfte gemacht.

Richtig ist, dass die Preisverhandlungen nur in einem Rahmen geführt werden, der beiden Partnern einen Gewinn belässt; wir sprechen von Positivsummenspielen. Ist der Druck eines der Partner auf die Marge des anderen zu groß, wird dieser aussteigen. Jeder binnenwirtschaftlich oder international durchgeführte Handel, der zwischen freien und gleichen Partnern durchgeführt wird, bedeutet einen zumindest wahrgenommen Vorteil für beide - sonst ...

