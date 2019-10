Der Dax könnte sich am Freitag etwas von seiner jüngsten Flaute erholen. US-Anleger hoffen derweil auf Zinssenkungen - Tesla hat das allerdings nicht geholfen.

Nachdem die Börsen am Tag der Deutschen Einheit geschlossen geblieben sind, scheinen sich die Aktienmärkte am Freitag etwas zu beruhigen. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex auf der Plattform IG knapp 0,4 Prozent höher als bei Handelsschluss vor zwei Tagen. Am Mittwoch hatte der Dax aufgrund von Rezessionsängsten und dem neuerlichen Showdown im Brexit Debakel 350 Punkte und somit 2,8 Prozent verloren. Alle 30 Einzelwerte des Dax hatten in der Verlustzone notiert.

Optimistischere Vorgaben kommen aus den USA: Anleger hoffen hier auf weitere Zinssenkungen wegen schwacher Konjunkturdaten. Der Elektroautobauer Tesla allerdings enttäuschte mit verfehlten Absatzerwartungen.

Interessiert blicken Anleger an diesem Freitag auf AMS. Im Laufe des Freitags wird feststehen, ob der österreichische Chip- und Sensorhersteller mit seinem Übernahmeangebot für den Münchener Lichtkonzern Osram Erfolg hat.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Wall Street hat am Donnerstag mit Kursgewinnen geschlossen. Unterstützung erhielten die New Yorker Börsen von Zinssenkungsfantasien nach schwachen Konjunkturdaten. Manche Ökonomen erwarten deshalb, dass die Notenbank Fed bald die Zinsen weiter senkt, um der Wirtschaft Schub zu verleihen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher auf 26.201 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,1 Prozent auf 7872 Punkte vor. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...