Ludwigshafen Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die additive Fertigung hat branchenübergreifend in viele Unternehmen Einzug gehalten. An der Börse ist jedoch noch kein Boom zu beobachten. Hintergrund ist, dass moderne 3D Drucker immer noch sehr teuer in den Anschaffungskosten sind, und daher nicht für jedes Unternehmen rentabel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...