STAHL - Das Saarland dringt auf Hilfen des Bundes für seine kriselnde Stahlindustrie. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) warnt in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einer Abwanderung der Stahlproduktion in andere Länder mit geringeren ökologischen und sozialen Standards. Die Produktion von sauberen und innovativen Stahlprodukten "Made in Germany" müsse erhalten werden. (FAZ S. 17)

HANDELSSTREIT - Nach der Ankündigung der US-Regierung, ab dem 18. Oktober neue 25 Prozent-Strafzölle auf zahlreiche europäische Waren erheben zu wollen, spricht sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gegen sofortige EU-Gegenzölle aus. "In einer globalisierten Welt nützen Handelskonflikt niemandem, das zeigen die vergangenen Monate", sagte Scholz. "Deshalb werden wir entschlossen, aber besonnen auf die neue Lage reagieren", kündigte der Vizekanzler an. (Bild-Zeitung)

HANDELSSTREIT - Im Handelsstreit mit den USA hat sich Außenminister Heiko Maas für eine harte Linie ausgesprochen. "Die EU wird nun reagieren müssen und nach der Genehmigung durch die WTO wohl ihrerseits Strafzölle erheben", sagte der SPD-Politiker. Die USA hätten das Angebot der EU zu einer einvernehmlichen Lösung ausgeschlagen und gingen stattdessen den Weg der Konfrontation, kritisierte Maas. "Wir halten das für falsch, weil auf beiden Seiten des Atlantiks Arbeitnehmer und Verbraucher den Preis dafür bezahlen." (Funke Mediengruppe)

KLIMAPAKET - Entgegen der ursprünglichen Planung hat das Bundeskabinett die Klimaschutzmaßnahmen noch nicht abgesegnet - die CSU sieht weiteren Prüfungsbedarf. Die Wirtschaft zeigt sich enttäuscht von der Verzögerung. "Wir brauchen endlich Entscheidungen und klare Linien", sagte Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE). (Handelsblatt S. 16)

ENTEIGNUNG - Die Grünen-Spitze spricht sich im Kampf gegen Wohnungsnot und hohe Mieten für Enteignungen als letzte Option aus. Das geht aus dem Antrag des Bundesvorstandes für den Bielefelder Parteitag im November hervor. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

5G - Die deutsche Industrie muss deutlich länger als erwartet auf die angekündigten lokalen Frequenzen für den 5G-Mobilfunk warten. Das Bundesfinanzministerium hatte in der Ressortabstimmung auf deutlich höhere Gebühren gedrängt, nun stockt das Verfahren, wie es aus informierten Kreisen heißt. Deutschland hatte zwar in diesem Jahr 5G-Frequenzen für 6,5 Milliarden Euro an Netzbetreiber versteigert, jedoch einen Teil der Frequenzen aus der Auktion herausgenommen und für die Industrie, Forschung und Landwirtschaft reserviert. (Handelsblatt S. 22)

EUROPA - Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire will "weniger Wettbewerb" in Europa. "Wir sind daran gewöhnt, innerhalb der Euro-Zone zu konkurrieren. Aber wir sollten lernen, mehr zu kooperieren", sagte der Politiker. "Europa braucht mehr Kooperation und weniger Wettbewerb." Le Maire weiter: "Mehr Wettbewerb statt Kooperation in Europa zu haben, ist der falsche Ansatz. Europa sollte besser den Wettbewerb mit dem Rest der Welt aufnehmen, nicht zwischen den Mitgliedsstaaten. Wir alle leiden darunter, insbesondere bei den neuen Technologien." (Welt S. 10)

SEIDENSTRASSE - Beim gigantischen China-Projekt der Seidenstraße drängt die deutsche Wirtschaft auf klare Ansagen von der Bundesregierung und der EU. Mitmachen oder sein lassen? Markt und Unternehmen allein könnten das nicht entscheiden. "Eine gewisse Zaghaftigkeit" warf DIHK-Experte König der Bundesregierung vor. (SZ S. 17)

SCHULDEN - "Deutschland sollte den fiskalischen Spielraum nutzen, den es sich durch seine mutigen Reformen geschaffen hat", sagte Frankreichs Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire im Interview mit dem Handelsblatt. "Wir möchten, dass Deutschland seinen Beitrag leistet, dass es mehr Geld ausgibt und mehr investiert in zukünftige Wachstumsbereiche." Aus Sicht des Franzosen würde das der gesamten Euro-Zone helfen. Zuletzt hatte der scheidende Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, stärkere Unterstützung durch die Finanzpolitik eingefordert. Le Maire springt ihm bei. Die Geldpolitik könne es nicht allein richten, sagte er. Aufgrund der schwindenden Wachstumskräfte werden auch in Deutschland die Rufe nach einem Umsteuern lauter. "Ein Festhalten an der schwarzen Null wäre schädlich", schreiben die fünf führenden Konjunkturforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose. (Handelsblatt S. 6)

SCHULDEN - Die Union hat sich gegen Forderungen Frankreichs nach Aufgabe der "schwarzen Null" ausgesprochen. "Die CDU steht auch in schwierigen Zeiten für nachhaltige Finanzpolitik", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak dem Handelsblatt. Man könne an vielen Ländern in Europa sehen, dass es keinen Mangel an Schulden, sondern Reformen gebe. (Handelsblatt)

BASEL IV - Die verschärften Kapitalregeln durch die Vollendung der Basel-III-Vorgaben - Basel IV im Jargon der Branche - setzen gerade deutsche Großbanken unter Druck: Denn fänden die Regeln, die planmäßig ab 2027 voll greifen, bereits heute Anwendung, könnten nicht mehr alle hiesigen Häuser die Mindestkapitalquoten erfüllen, berichtet die Deutsche Bundesbank. 14,0 Milliarden Euro beträgt die Lücke demnach allein für deutsche Adressen, während der Wert weltweit bei 23,5 Milliarden Euro liegt. Bis zur vollständigen Umsetzung der Reform bleibe aber genügend Zeit, relativiert die Behörde. Insgesamt hat die Kreditwirtschaft ihre Kapitalquoten im Lauf der Jahre bereits deutlich erhöht, zeigt ein internationaler Bericht. (Börsen-Zeitung S. 5)

ARBEITGEBER - Die deutsche Industrie ist in die Rezession abgerutscht. Die Familienunternehmerin Angelique Renkhoff-Mücke, 56, die mit der IG-Metall die nächsten Tarifverhandlungen in Bayern führen wird, fordert von der Gewerkschaft eine Kehrtwende: Statt hoher Lohnabschlüsse und immer neuer Arbeitnehmerrechte müsse die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in den Mittelpunkt gerückt werden. Ansonsten werde die Schlüsselbranche den Wandel nicht bewältigen. (Welt S. 12)

