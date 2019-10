FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotech-Konzern Evotec hat in einer Wirkstoffforschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit Aeovian Pharmaceuticals einen Meilenstein erreicht. Dafür erhielt Evotec eine Zahlung, deren Höhe das Unternehmen am Freitag nicht bekanntgab. Evotec beteiligte sich zudem an einer Finanzierungsrunde von Aeovian, um sich eine zusätzliche Beteiligung an der weiteren erfolgreichen Entwicklung des gemeinsamen Programms zu sichern.

Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2017 bei der Entwicklung eines neuen und hochselektiven mTORC1-Inhibitors zur Behandlung von seltenen und altersbedingten Krankheiten zusammen. Nach der Nominierung eines präklinischen Entwicklungskandidaten konnte Aeovian vor kurzem eine Finanzierungsrunde im Volumen von 37 Millionen US-Dollar abschließen.

