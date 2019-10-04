BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 100 (95) EUR - 'UNDERPERFORM'BOFA SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 76 (78) EUR - 'BUY'EXANE BNP NIMMT ADIDAS MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 285 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 63 (65) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 35 (34) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER AUF 69 (65) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 89 (87) EUR - 'NEUTRAL'MAINFIRST SENKT WACKER NEUSON AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 17 (28) EURBERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 95 (91) EUR - 'OUTPERFORM' BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 221 (214) EUR - 'UNDERPERFORM'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 101 (100) CHF - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7600 ...Den vollständigen Artikel lesen ...