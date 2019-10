Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG, 4. Oktober bis einschließlich MONTAG, 7. Oktober: In China bleiben die Börsen wegen der Nationalfeiertage geschlossen.

TAGESTHEMA

Nachdem die ISM-Indizes für das verarbeitende und das nicht verarbeitende Gewerbe in den USA im September überraschend schwach ausgefallen waren, warten Beobachter gespannt darauf, ob die Abkühlung der Wirtschaft auch am Arbeitsmarkt Spuren hinterlässt. Bis vor kurzem hatte die US-Wirtschaft dem weltweiten Abschwung getrotzt, nun machen sich die Folgen des Handelsstreits jedoch auch dort bemerkbar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte rechnen im Schnitt mit einem Stellenaufbau von 145.000 im vergangenen Monat, nachdem im August ein Zuwachs von 130.000 verzeichnet worden war. Die Arbeitslosenquote wird bei unverändert 3,7 Prozent gesehen. Die Daten werden um 14.30 Uhr MESZ veröffentlicht.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten September Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +145.000 gg Vm zuvor: +130.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,39% gg Vm/+3,2% gg Vj 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -54,50 Mrd USD zuvor: -53,99 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.917,00 +0,18% Nikkei-225 21.387,17 +0,21% Hang-Seng-Index 25.974,94 -0,52% Kospi 2.032,78 +0,04% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 6.529,70 +0,57%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Konjunktursorgen, die Hoffnung auf Zinssenkung der Fed und der US-China-Handelskonflikt sind die bestimmenden Themen. Die in der Woche aus den USA kommenden Konjunkturdaten belegen, dass sich die US-Wirtschaft nicht von den negativen Folgen des seit Monaten andauernden Handelskonflikts abkoppeln kann. Unter den Anlegern macht sich zunehmend die Angst vor einer globalen Rezession breit. Die Blicke richten sich nun auf die im weiteren Tagesverlauf anstehenden Daten zum US-Arbeitsmarkt. An den Märkten sorgt dies für ein gewisses Maß an Zurückhaltung. Derweil hat US-Präsident Donald Trump China am Donnerstag aufgefordert, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und seinen Sohn Hunter Ermittlungen aufzunehmen. Am Markt hat dies die Besorgnis hervorgerufen, dass die in der kommenden Woche anstehenden Handelsgespräche von einer Antwort Pekings hierauf beeinflusst werden könnte. Andere setzten darauf, dass Trump angesichts der zuletzt schlechten US-Konjunkturdaten an einer schnellen Lösung des Handelskonflikts gelegen sei.

US-NACHBÖRSE

HP gaben 5,9 Prozent nach. Der US-Computer- und Druckerhersteller will in den kommenden Jahren als Teil eines Umstrukturierungsplans weltweit bis zu 9.000 Stellen streichen und sich künftig künftig mehr auf Dienstleistungen konzentrieren. Der Konzern erhofft sich Einsparungen von jährlich einer Milliarde Dollar ab 2022. Der Aktienkurs von Costco fiel um 1,6 Prozent. Der Umsatz des Großhandelskonzern hatte für das vierte Geschäftsquartal mit 47,5 (Vorjahr: 44,41) Milliarden Dollar gerade so die Markterwartungen getroffen, beim Ergebnis je Aktie jedoch verfehlt. Ascena Retail gaben 6,5 Prozent nach. Die Mutter von Ann Taylor und anderen Bekleidungsmarken hatte im vierten Geschäftsquartal einen Verlust von 358 Millionen Dollar eingefahren nach einem Gewinn von 33 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Zudem stagnierte der Umsatz. Für das erste Geschäftsquartal werden in einigen Segmenten Umsatzrückgänge erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.201,04 0,47 122,42 12,32 S&P-500 2.910,63 0,80 23,02 16,11 Nasdaq-Comp. 7.872,27 1,12 87,02 18,64 Nasdaq-100 7.638,40 1,16 87,61 20,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 801 Mio 939 Mio Gewinner 1.859 637 Verlierer 1.068 2.310 Unverändert 114 81

Etwas fester - Erneute schwache US-Konjunkturdaten haben die Wall Street am Donnerstag nur kurz belastet. Ein Ausverkauf wie am Mittwoch blieb aus, denn die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank sorgten für eine Erholung. An den Märkten werden laut Daten von CME Group zwei weitere Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 53 Prozent eingepreist, nach 39 Prozent zur Wochenmitte. Diesmal enttäuschten der US-Auftragseingang für August und der ISM-Index für den Dienstleistungssektor für September. Die Blicke sind nun auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag gerichtet. Daneben rückte die Bilanzsaison langsam in den Fokus der Investoren. Hier hat Pepsico Ergebnisse zum dritten Quartal vorgelegt, die besser ausfielen als erwartet. Die Aktie gewann 3,0 Prozent. Für Tesla ging es um 4,2 Prozent abwärts. Der Elektroauto-Hersteller hat im dritten Quartal weniger Fahrzeuge verkauft als erwartet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,38 -10,0 1,48 17,8 5 Jahre 1,35 -8,0 1,43 -57,7 7 Jahre 1,45 -7,1 1,52 -79,6 10 Jahre 1,54 -6,0 1,60 -90,8 30 Jahre 2,04 -4,1 2,08 -102,6

Die Angst vor einer Rezession trieb die Anleger weiterhin in die vermeintlich sicheren Häfen und damit auch in Anleihen. Am US-Anleihemarkt drückten steigende Notierungen die Rendite für zehnjährige Papiere um weitere 6,0 Basispunkte auf 1,54 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,0969 -0,0% 1,0972 1,0942 -4,3% EUR/JPY 117,18 -0,1% 117,26 117,35 -6,8% EUR/GBP 0,8888 -0,0% 0,8891 0,8908 -1,2% GBP/USD 1,2341 +0,0% 1,2340 1,2281 -3,2% USD/JPY 106,83 -0,0% 106,88 107,22 -2,6% USD/KRW 1195,11 -0,5% 1201,51 1204,56 +7,3% USD/CNY 7,1484 0% 7,1484 7,1484 +3,9% USD/CNH 7,1227 -0,1% 7,1274 7,1389 +3,7% USD/HKD 7,8431 +0,0% 7,8416 7,8420 +0,1% AUD/USD 0,6753 +0,1% 0,6744 0,6708 -4,2% NZD/USD 0,6321 +0,3% 0,6300 0,6266 -5,8% Bitcoin BTC/USD 8.083,76 -1,1% 8.169,75 8.269,00 +117,3%

Am Devisenmarkt geriet der Dollar nach den erneut enttäuschenden US-Konjunkturdaten unter Abgabedruck. Der Euro kletterte im Gegenzug im Tageshoch bis an die Marke von 1,10 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0970 Dollar. Vor den Daten lag der Euro bei rund 1,0950 Dollar. Von der weiter verstärkten Sorge um eine globale Rezession profitierte auch die Fluchtwährung Yen. Der Greenback fiel im späten Geschäft auf 106,87 Yen, nach 107,30 Yen im Tageshoch.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,74 52,45 +0,6% 0,29 +9,4% Brent/ICE 57,97 57,71 +0,5% 0,26 +4,5%

Die Ölpreise gaben nach dem Preisrutsch vom Vortag erneut nach und verzeichneten den achten Handelstag in Folge Abgaben. Auch hier belasteten die Sorgen vor einer sinkenden Nachfrage im Zuge einer möglichen globalen Rezession. Daher werde mit Spannung auf die in der kommenden Wochen beginnenden Verhandlungen zwischen den USA und China geschaut, sagte ein Teilnehmer. Jedoch sind die Erwartungen an eine Einigung gering. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 52,33 Dollar. Brent fiel um 0,3 Prozent auf 57,51 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.507,76 1.505,00 +0,2% +2,76 +17,6% Silber (Spot) 17,57 17,57 +0,0% +0,00 +13,4% Platin (Spot) 884,05 891,00 -0,8% -6,95 +11,0% Kupfer-Future 2,53 2,55 -0,5% -0,01 -4,4%

Die Angst vor einer Rezession trieb die Anleger weiterhin in die vermeintlich sicheren Häfen Anleihen und Gold. Der Goldpreis erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 1.506 Dollar je Feinunze und konnte damit die Gewinne vom Vortag weiter ausbauen. Das Edelmetall profitierte auch von den Spekulationen auf weitere geldpolitische Lockerungen.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH, 20.00 UHR

NORDKOREA

hat den Test eines neuen ballistischen Raketentyps bestätigt. Am Mittwoch sei ein "neuer Typ" einer unter Wasser abgeschossenen ballistischen Rakete erfolgreich getestet worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag (Ortszeit). Das Geschoss vom Typ Pukguksong-3 sei vor der Wonsan-Küste "im vertikalen Modus" abgefeuert worden.

INNENPOLITIK USA

Trotz des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs in der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump nach Kiew nun auch Peking aufgefordert, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn zu ermitteln. "China sollte eine Untersuchung der Bidens beginnen", so Trump am Donnerstag im Gespräch mit Reportern.

STRAFZÖLLE USA / EU

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 04, 2019 01:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.