flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) an der US-Terminbörse NYMEX im November-Kontrakt hat mit dem Beginn des Oktober, parallel zu den starken Abgaben am US-Aktienmarkt, beinahe die gesamte Aufwärtsbewegung seit dem August wieder neutralisiert. Neben den starken Signalen - auch seitens eines konjunkturellen Einbruchs in den USA - wirkte auch eine komplette Reaktivierung aller saudischen Ölproduktionskapazitäten zusätzlich negativ auf die Ölpreisentwicklung.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten hier relevanten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 50,48 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 16. September 2019 bei 63,12 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 53,46/55,30/56,80/58,29/60,14 und 63,12 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 50,48 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 48,62/47,49/65,64 und 42,65 US-Dollar auszumachen.

flatex-select

Long: DE000MF92T80 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Nov19

Short: DE000MC3RZ03 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil Nov19

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/