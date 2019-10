Prosiebensat.1 mit erneutem Schwächeanfall - zieht der DAX die Aktie weiter gen Süden?

Shortsetup

Symbol:ISIN: DE000PSM7770Der im MDAX inbegriffene Medienkonzern aus Unterföhring bei München betreibt unter anderem die Free-TV-Sender ProSieben, Sat.1, kabel eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 Gold und kabel eins Doku sowie mehrere Pay TV Sender. Weiters ist das Unternehmen an mehreren Dutzend E-commerce Firmen beteiligt, unter anderem bekannte Namen wie Amorelie, Flaconi, Billiger Mietwagen, moebel.de, wetter.com, verivox und auxmoney. Charttechnisch konnte der Wert von Mitte August bis Mitte September deutlich zulegen und in der Spitze ein Plus von fast 35 % aufweisen, fand am MA 200 jedoch starken Widerstand und prallte deutlich ab. In der Folge des erneuten Abverkaufs konnte der Wert die Aufwärtstrendlinie sowie die relevanten EMAs 20 und 50 nicht halten und konsolidiert nun seit mehreren Tagen seitwärts.ProSiebenSat.1 wird sich dem allgemein schwachen Gesamtmarktumfeld nicht lange entziehen können. Saisonal gesehen kommen wir nun ebenfalls in einer sehr schwache Zeit, was ich als zusätzlichen Beschleuniger in der Abwärtsbewegung sehen würde.Anleger könnten beim Unterschreiten des Tagestiefs vom 27.09. bei 12,36 EUR eine Shortposition eingehen. Als Stopp-Loss Level bietet sich das Hoch der aktuell laufenden Konsolidierungsphase, über dem Tageshoch vom 01.10., bei 13 EUR an. Als Zielmarken auf der Unterseite hätte ich den Bereich rund um das Jahrestief bei EUR 10,50 identifiziert, was in diesem Fall einem Chance-Risiko-Verhältnis von 3,6 zu 1 entspräche.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in PSM