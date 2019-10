Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss nach dem bisher schwachen Start in das vierte Quartal zunächst zur Erholung ansetzen. Vor allem die US-Vorgaben werden dabei am Markt als Stütze gesehen. Dort waren die Kurse am Donnerstag deutlich durchgestartet, nachdem schwache Konjunkturdaten die Hoffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...