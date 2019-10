Die indische Notenbank reagiert auf die Wachstumsschwäche und lockert ihre Geldpolitik weiter. Der Leitzins sinkt um 0,25 Prozentpunkte auf 5,15 Prozent, wie die Zentralbank am Freitag in Mumbai mitteilte. Es ist bereits die fünfte Zinssenkung in diesem Jahr. Analysten hatten mehrheitlich mit einem Schritt in diesem Ausmaß gerechnet.

Es bestehe geldpolitischer Spielraum, um auf die aktuellen Wachstumssorgen durch eine Belebung der Binnennachfrage zu reagieren, erklärte die Zentralbank. Zugleich reduzierten die Währungshüter ihre Wachstumsprognose für die indische Volkswirtschaft in diesem Jahr von 6,9 auf 6,1 Prozent. Es ist bereits die vierte Reduzierung in diesem Jahr.

Indien leidet zum einen unter einer generellen Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft. Hinzu kommen spezifische Probleme in dem der Bevölkerung nach zweitgrößten Land der Welt. Dazu zählen der äußerst schwache Zustand der nationalen Autobranche und Sorgen um den heimischen Bankensektor. Im Frühjahr war die indische Wirtschaft so schwach gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr./bgf/jha/

