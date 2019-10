Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen auf 174,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,60 Prozent. In Europa erhielten die Staatsanleihen generell Zulauf.

Auslöser der jüngsten Kursgewinne am Rentenmarkt waren schwache Konjunkturdaten aus aller Welt. Nach der Industrie neigen jetzt auch die Dienstleister zur Schwäche. In den USA fiel der entsprechende ISM-Index am Donnerstag auf ein Dreijahrestief. In Europa zeigte sich ein ähnliches Bild. An den Märkten rief dies die Sorge hervor, dass mit der Binnennachfrage ein wichtiger Stützpfeiler der bereits angeschlagenen Konjunktur wegbrechen könnte.

Am Freitag richtet sich der Blick deshalb um so mehr auf den amerikanischen Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Bericht. Bislang zeigt sich der Arbeitsmarkt robust. Sollten sich jedoch auch dort Schwächeanzeichen bemerkbar machen, dürften bestehende Konjunkturängste verstärkt werden./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

