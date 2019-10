Nach dem massiven Kursverlust im S&P500 am Mittwoch, ging es am Donnerstag etwas ruhiger zur Sache. Die FX-Paarung AUDUSD könnte nach dem neuen Jahrestief tiefer in die Korrektur laufen und das WTI wartet im Wochenchart mit einem bärischen Chartmuster auf. S&P500 droht Ungemach Tickmill-Analyse: SP500 unter Druck Der aktue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...