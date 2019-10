München, Deutschland (ots) - TELE 5 hat sich in Helene verliebt und Helene hat sich in TELE 5 "ferliebt". Deshalb bekommt die talentierte Kabarettistin eine eigene Comedy-Rubrik auf TELE 5.



Als Stand-up Comedian hat sich Helene Bockhorst in den vergangenen Jahren bereits einen Namen machen können. Unter anderem hat sie 2018 als erste Frau überhaupt, den "Hamburger Comedypokal" gewonnen. Nun dürfen wir verraten: Sie ist das neue Gesicht bei "GUNZE - Garantiert Unzensiert", der Satire-Clipshow auf TELE 5 und steckt hinter der Rubrik "FISCH FERLIEBT".



Über ihre eigene ganz persönliche Clip-Rubrik sagt sie: "Ich will, dass Fische endlich die Beachtung bekommen, die sie verdienen", sagt Helene Bockhorst. "Um Fische zurück ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, bin ich zu allem bereit - und rede auch über Themen wie Sex, Dating und Alkohol."



Helene ist bekannt dafür, sich schonungslos selbst in Frage zu stellen und präsentiert persönliche Anekdoten, die einfach lustig sind. Auf TELE 5 dreht sich dank ihr ab sofort alles um den Fisch und um andere Auffälligkeiten des Alltags. Wir dürfen uns also auf einiges gefasst machen!



Heute Abend ist Helene Bockhorst erstmalig mit dabei, bei "GUNZE - Garantiert Unzensiert" ab ca. 00.40 Uhr.



Da haben wir uns jemand ganz besonderen geangelt. Helene Bockhorst. Auf TELE 5.



Pressekontakt:



TELE 5 Kommunikation

Alina Hülsken

Manager Kommunikation

Tel.: +49 (89) 649568 - 189

alina.huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:

TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.de



Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/50272