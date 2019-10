Die Vereinbarung, die den Namen "Zukunftssicherung Bayer 2025" trägt, konkretisiert die Gemeinsamen Erklärung der Betriebsparteien vom November 2018. Die Gesamtbetriebsvereinbarung und der in ihr enthaltene Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2025 gilt für insgesamt mehr als 20.000 Beschäftigte in verschiedenen Konzernunternehmen. Auch für die Sparte Bayer Animal Health in Monheim, die an Elanco verkauft wird, sind betriebsbedingte Beendigungskündigungen solange ausgeschlossen. Dennoch plant Bayer ...

