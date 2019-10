Hinweis auf VIDEO im BERNECKER FREE TV:





Welcher typischer Börsianer mag es schon, wenn es stürmisch am Aktienmarkt hergeht, wenn die eine oder andere Windböe einen durchschüttelt und die mediale Begleitmusik in Moll spielt. Dazu passt auch der jüngere Kälteeinbruch beim DAX. Wem spielt die Marktschwäche aber in die Hände? Denjenigen Anlegern, die vorher für ein angemessenes Cash-Polster gesorgt haben und die damit handlungsfähig sind für Käufe auf Discount-Niveau. Denn ein Teil der Gesamtperformance liegt nun mal im Einkauf. Und je niedriger die Kurse, desto tendenziell besser die anschließenden Chancen.



In diesem Gespräch mit Hans A. Bernecker wird die Saisonalität im Börsenjahr angesprochen. Sind die kommenden Wochen reizvolle Kaufchancen für den Anleger mit dickeren Nerven und der größeren Weitsicht. Schauen Sie gerne in dieses Gespräch mit Hans A. Bernecker als Ausschnitt aus der Sendung "Die Woche" im Bernecker TV (Sendung vom 02.10.2019).



