Hamburg (ots) - Das Comeback von "Wetten, dass..?" im nächsten Jahr sollte eigentlich eine einmalige Sache sein. Der Anlass ist der 70. Geburtstag des langjährigen Moderators Thomas Gottschalk. Jetzt stellt sich heraus: Auch danach könnte die traditionsreiche TV-Show weitergehen. Das verrät ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler exklusiv in der neuesten Ausgabe von HÖRZU (ab sofort im Handel).



Auf die Frage, ob "Wetten, dass..?" bei einer ausreichend hohen Einschaltquote im November 2020 wieder in Serie gehen könnte, sagt Himmler: "Ich bin da offen. 2020 wird es eine einmalige Angelegenheit sein. Alles Weitere sehen wir dann."



Die bisher letzte "Wetten, dass..?"-Sendung lief im Dezember 2014. Thomas Gottschalk hatte bereits 2011 die Moderation der Show abgegeben. ZDF-Programmchef Himmler über den langjährigen Moderator: "Ich glaube, 'Wetten, dass..?' reizt ihn noch mal."



Im Exklusivinterview mit HÖRZU spricht Himmler auch über die seiner Meinung nach größte Baustelle im ZDF-Programm. "Wir brauchen mehr Live-Events", sagt der Programmdirektor. "Diese 'Hast du das gestern gesehen?'-Momente kann die Streaming-Konkurrenz nicht bieten. Als im Juli Starkregen den "ZDF-Fernsehgarten" ins Studio getrieben hat, war das so ein Moment. Live sorgt immer für Überraschungen. Die Frage ist: Wie sehen neue Showkonzepte aus, die vom Live-Charakter leben? Daran arbeiten wir im Moment."



Alle Informationen und Zitate nur bei Nennung der Quelle HÖRZU frei.



Pressekontakt:



Redaktioneller Ansprechpartner: Dr. Thomas Schürmann, Ressortleiter

Aktuelles & Wissen Tel. 040/55 44-7 22 10

thomas.schuermann@funke-zeitschriften.de



Original-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/7974