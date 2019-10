München (ots) - Sondersendung widmet sich dem Leben des "Köln 50667"-Darstellers



- Freunde und Wegbegleiter kommen zu Wort

- Ausstrahlung: Mittwoch, 23. Oktober 2019, um 20:15 Uhr bei RTL

II Er war eine der prägenden Figuren der RTL II-Vorabend-Soap "Köln 50667": Ingo Kantorek zog seit der ersten Folgen Millionen TV-Zuschauer in seinen Bann. Am 16. August 2019 verunglückten Ingo Kantorek und seine Ehefrau Suzana tödlich. Im Anschluss an seinen letzten Auftritt bei "Köln 50667" erweist "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft" dem Schauspieler die letzte Ehre. Dabei geben Freunde, Kollegen und Wegbegleiter einen tieferen Einblick in das Seelenleben des Fan-Lieblings, der neben seiner Rolle "Alex Kowalski" so viele weitere Rollen als Ehemann, Kollege und Kämpfer für wohltätige Zwecke meisterte.



Ingo Kantorek war Vater, Freund, Vorbild und Schauspieler. Als "Alex Kowalski" prägte er die RTL II-Vorabend-Soap "Köln 50667" seit Beginn der Ausstrahlung. Abseits der Kameras war der Darsteller für sein großes Herz und seine unermüdliche Einsatzbereitschaft bekannt: Selbstlos setzte er sich für Kinder in Not ein und war Botschafter der ARCHE.



Die exklusive Dokumentation "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft" wirft einen facettenreichen Blick auf das Leben des Darstellers. Langjährige Wegbegleiter, prominente Freunde und Kollegen erinnern sich an die gemeinsame Zeit und nehmen emotional Abschied von einem außergewöhnlichen Mann.



Dabei gewährt die Dokumentation einen tieferen Einblick und zeigt unveröffentlichtes Backstage- und Fotomaterial aus dem Leben von Ingo und Suzana Kantorek. Außerdem zeichnet die Dokumentation Ingos Aufstieg vom Mechaniker zum Soap-Star nach und erklärt die Faszination "Alex Kowalski" aus "Köln 50667". Die Sendung widmet sich zudem den letzten Tagen des Ehepaars und versucht, Erklärungen zu finden, warum das Paar so früh aus dem Leben gerissen wurde. "Ingo Kantorek - Ein Leben voller Leidenschaft" wird von der filmpool entertainment GmbH produziert.



Ausstrahlung: Mittwoch, 23. Oktober 2019, 20:15 Uhr, bei RTL II



