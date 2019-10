Köln (ots) - Die internationalen Experten für Unternehmenskultur und Arbeitgeberattraktivität haben die besten Unternehmen des internationalen Arbeitgeberwettbewerbs «World's Best Multinational Workplaces 2019» gekürt. Mehr als 8.000 Unternehmen nahmen am Umfrageprozess teil und vertraten die Stimmen von 12 Millionen Mitarbeitenden weltweit. Aus diesem Pool von Unternehmen wurden die 25 besten Arbeitsplätze der Welt ausgewählt.



Das sind die diesjährigen Siegerunternehmen:



Angeführt wird das diesjährige Ranking der 25 besten multinationalen Arbeitgeber weltweit vom Netzwerkausrüster Cisco (1), gefolgt von der Hotelgruppe Hilton (2) und Softwarekonzern Salesforce (3). Erfreulich aus deutscher Perspektive: der Logistikdienstleister DHL Express (4) und das Softwareunternehmen SAP (6) zählen ebenfalls zur Topliga der besten internationalen Arbeitgeber. Insgesamt sind unter den aktuellen Top 25 der weltweit besten Arbeitgeber acht Konzerne vertreten, deren deutsche Standorte von «Great Place to Work» bereits im März 2019 im Rahmen des nationalen Wettbewerbs «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019» ausgezeichnet wurden: Cisco (1, Garching bei München), Hilton (2, Berlin), Salesforce (3, München), SAS (9, Heidelberg), Workday (10, München), The Adecco Group (11, in Deutschland: DIS AG; Düsseldorf), Adobe (15, München), AbbVie (16, Wiesbaden).



"Herzlichen Glückwunsch an die besten Arbeitgeber der Welt. Es ist eine große Herausforderung, eine vertrauenswürdige Kultur aufzubauen, die für Mitarbeitende in vielen Ländern der Welt von großer Bedeutung ist. Die ausgezeichneten Organisationen haben mutige Führungskräfte, die sich der Herausforderung gestellt haben - sie sind die Vorreiter, die Millionen von Unternehmen weltweit zeigen, dass es möglich und wünschenswert ist, einen großartigen Arbeitsplatz für alle zu schaffen." - Michael C. Bush, CEO Great Place to Work



Über die besten Arbeitgeber der Welt



Seit 2011 ermittelt Great Place to Work die besten multinationalen Arbeitgeber weltweit jährlich auf Basis internationaler Mitarbeiterbefragungen in den am Benchmarking teilnehmenden Großunternehmen sowie einer Auditierung von deren Personalarbeit. Im Fokus stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemen wie: Vertrauenskultur, Führungsqualität, persönliche Wertschätzung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Gesundheitsförderung, Identifikation und Teamgeist in der Zusammenarbeit. Teilnehmen am Arbeitgeberwettbewerb «World's Best Multinational Workplaces 2019» können alle Unternehmen, die weltweit mindestens 5.000 Mitarbeitende beschäftigen, davon mindestens 40 Prozent (bzw. absolut mindestens 5.000 Mitarbeitende) außerhalb ihres Stammlandes.



Great Place to Work



Great Place to Work ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das in rund 60 Ländern Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu entwickeln. Eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur sorgt nicht nur für Motivation und Bindung auf Seiten der Mitarbeitenden, sondern stärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unter-nehmens. Sie trägt wesentlich dazu bei, Veränderungsprozesse wie die Digitale Transformation oder den Demographischen Wandel erfolgreich zu bewältigen. Jedes Jahr zeichnet Great Place to Work auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Unternehmenskultur sehr gute Arbeitgeber international, national, regional und branchenspezifisch für ihre Leistung aus. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeitende.



