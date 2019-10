Ein wichtiger Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League hat den Aktien des Fußballclubs Borussia Dortmund am Freitag Rückenwind beschert. Der BVB hatte am Mittwochabend dank zweier Tore von Achraf Hakimi bei Slavia Prag 2:0 gewonnen. Da am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, feierten die Aktienanleger den Sieg nun zum Wochenschluss nach. So kann der Fußball-Bundesligist nun ein wenig entspannter zum Auswärtsspiel am dritten Spieltag bei Inter Mailand am 23. Oktober fahren./mis/fba

