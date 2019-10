Der Iran kooperiert nun doch bei der Aufklärung von Vorwürfen, er habe sein Atomprogramm nicht vollständig deklariert. "Wir haben in den letzten Wochen einen sehr aktiven Dialog mit dem Iran sowohl auf technischer als auch auf höherer Ebene geführt", sagte der Interimschef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Cornel Feruta, am Freitag in Wien.

Diese Schritte bedeuteten noch nicht, dass sich alles aufgeklärt habe. "Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Feruta. Nach Angaben des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, der die Wiener Nuklearbehörde 2018 auf ein Lagerhaus im iranischen Turquzabad aufmerksam gemacht hatte, haben Inspektoren der IAEA an diesem geheimen Standort ungeklärtes Nuklearmaterial gefunden.

Die IAEA überwacht das iranische Atomprogramm, das besonders durch den Atom-Deal strikte Auflagen erfüllen muss. Die internationale Gemeinschaft will den Iran am Bau einer Atombombe hindern und hatte der Islamischen Republik dafür wirtschaftliche Kooperation in Aussicht gestellt. Durch den Kampf der US-Regierung unter Donald Trump gegen das Abkommen, das aus Sicht Washingtons nicht weit genug geht, droht die Vereinbarung zu scheitern./al/mrd/DP/nas

AXC0115 2019-10-04/11:45