Die Bundesregierung plant im Zuge des Klimapakets auch eine umstrittene Erhöhung der Pendlerpauschale. Diese wird bereits jetzt häufig genutzt.

Die im Zuge der Klimaschutzdebatte verstärkt in den Fokus gerückte Pendlerpauschale wird von fast sieben Millionen Bürgern genutzt. Dies berechnete das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Daten aus Steuererklärungen für das Jahr 2015.

Nach den am Freitag vorgelegten Zahlen hatten rund 6,7 Millionen Menschen Arbeitswege von mehr als 20 Kilometern. Davon gaben 86 Prozent in der Steuererklärung an, für mindestens einen Teil der Strecke das Auto zu nutzen.

Destatis räumte ein, ...

