Heute Abend wird die erste Runde des Aktientuniers entschieden, es gilt Freitag Schlusskurs vs. Freitag Schlusskurs, hier die Zwischenstände. Fett steht hier für die bessere Performance nach 4 1/2 Tagen. Es gibt noch ein paar richtig enge Duelle, zB European Lithium vs. FACC, Polytec vs. Uniqa oder Kapsch vs. OMV. Die Sieger treten dann wie bei einem Tennisturnier in der kommenden Woche gegeneinander an. Startwert der Runde zwei ist wiederum der Freitag-Schluss, also jener von heute. Zum Weltspartag haben wir dann den Gewinner. Österreichs 3malige Sportlerin des Jahres, Mirna Jukic, mit der wir uns für sportgeschichte.at getroffen haben, zeigt den Wanderpokal. Erste Group -4.28% Marinomed Biotech 0.51% European Lithium -5.76% FACC -4.44% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...