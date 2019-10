In der Produktgruppe "Öle und feste Fette" ist der höchste Pro-Kopf-Verbrauch in Portugal zu verzeichnen. Bei den Verpackungsmaterialien dominiert starrer Kunststoff mit 59 Prozent.Öl hat in dieser Produktgruppe einen Anteil von 85 Prozent (wertmäßig sind das 91 Prozent). Weltweit hat dieses Segment ein Volumen in Höhe von 120 Mrd. Euro, das entspricht einem Anteil von 3,4 Prozent des gesamten Ernährungsbereichs. In Europa liegt der Private-Label-Anteil bei Öl und festem Fett bei 18,2 Prozent. Die Verteilung der Eigenmarken ist sehr unterschiedlich und reicht von einem Anteil von zwei Prozent ...

